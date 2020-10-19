Арестован убийца мужчины, труп которого нашли у Полетаевского рынка

Мужчину зарезали на улице.

Следователи заключили под стражу 37-летнего ранее судимого рязанца, который убил знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 16 октября в одном из рязанских кафе мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, познакомился с 51-летним рязанцем. Между мужчинами возник конфликт. Они вышли на улице.

Злоумышленник во время ссоры ударил знакомого ножом в шею. Последний от полученных травм скончался на месте. Очевидцы задержали злоумышленника и передали его полиции, прибывшей на вызов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее о произошедшем рассказали очевидцы.