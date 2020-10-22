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Выяснилось, кто первым задержал подозреваемого в убийстве у Полетаевского рынка
Ранее в полиции сообщили, что подозреваемого задержал курсант МВД.

Первым подозреваемого в убийстве у Полетаевского рынка задержал Асланбег Гюльмагомедов. Следователи наградили 53-летнего мужчину в четверг, 22 октября, «за активную гражданскую позицию, задержание особо опасного преступника в содействии следственным органам». Об этом РЗН. инфо сообщила племянница Гюльмагомедова.

По словам девушки, ее дядя задержал подозреваемого, а курсант Александр Троицкий, о котором ранее рассказывала пресс-служба регионального УМВД, «появился позже».

В полиции отмечали, что молодой человек увидел лежащего на асфальте человека, вызвал оперативников и скорую.

«Мгновенно оценив обстановку, курсант догнал и задержал его (подозреваемого — прим. ред.) До прибытия следственно-оперативной группы Александр Троицкий удерживал злоумышленника, несмотря на его неоднократные попытки вырваться и скрыться», — сообщали в пресс-службе.

Позже выяснилось, что подозреваемого задерживали трое мужчин. Их наградили в следкоме.

Напомним, 16 октября подозреваемый ударил свою жертву ножом в шею, тот скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.