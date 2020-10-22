За задержание убийцы у Полетаевского рынка рязанский следком наградил троих

Мужчинам объявили благодарность.

В четверг, 22 октября, за задержание убийцы у Полетаевского рынка рязанский следком наградил троих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Вечером 16 октября у Полетаевского рынка мужчина ударил другого ножом в шею и попытался скрыться. Как рассказали в следкоме, первым подозреваемого задержал Асланбег Гюльмагомедов. Помощь также оказали курсант МВД, рядовой полиции Александр Троицкий и его товарищ Дмитрий Чикунов.

Один из свидетелей пытался помочь потерпевшему, но тот умер до приезда медиков.

Руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин объявил троим мужчинам благодарность за «активную гражданскую позицию, задержание опасного злоумышленника и содействие следственным органам».

Напомним, по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.