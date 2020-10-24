Рязанцы сняли ролик о жизни в противогазах

Все герои видео выполняют привычные дела с необычным «аксессуаром».

Рязанцы сняли ролик о жизни в противогазах и опубликовали его в соцсетях. Все герои видео выполняют привычные дела с необычным «аксессуаром»: они гуляют в парках, поют в караоке, ремонтируют машины, ходят в парикмахерские и ночные клубы, выбирают товары в магазине, занимаются сексом, танцуют и ездят на такси.

В противогаз авторы ролика «облачили» даже эксгибициониста в парке и младенца в коляске.

Напомним, в октябре рязанцы неоднократно жаловались на зловоние в городе. О неприятном запахе высказался и губернатор.

На видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.

Росприроднадзор связал «навозный» запах с реконструкцией моста на улице Ленина.