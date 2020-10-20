Губернатор высказался о зловонии в Рязани

Глава региона обратил внимание на то, что рязанцы делают преждевременные выводы.

На заседании правительства во вторник, 20 октября, губернатор Николай Любимов высказался о зловонии в Рязани. По его словам, контролирующие органы вели активную работу в то время, когда в воздухе ощущался неприятный запах.

Глава региона обратил внимание на то, что рязанцы делают преждевременные выводы, основанные часто на непроверенной информации. В частности, обвиняют нефтезавод и другие предприятия.

«Я бы хотел предостеречь от таких преждевременных выводов… Сейчас просто надо дождаться официальной информации контролирующих органов. Они работают над этим», — призвал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что источник распространения неприятного запаха должны найти и принять все меры для того, чтобы больше такого не повторялось.