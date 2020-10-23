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Тульские спасатели получили награды от рязанского губернатора за тушение арсенала
Пожар на территории воинской части в Рязанской области произошел 7 октября.

Тульские спасатели получили награды от рязанского губернатора Николая Любимова за тушение арсенала в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Помощь рязанским коллегам оказывали сотрудники Тульского спасательного центра и тульского ГУ МЧС. В четверг, 22 октября, им вручили знаки губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Напомним, пожар на территории воинской части в Рязанской области произошел 7 октября. Его потушили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Ранее награды также вручали рязанским спасателям.