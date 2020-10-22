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Скопинских спасателей наградили за тушение склада боеприпасов
Спасатели получили знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», а также благодарность ГУ МЧС России по Рязанской области.

В четверг, 22 октября, скопинских спасателей наградили за тушение склада боеприпасов в поселке Желтухинский. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Спасатели ПСЧ № 39 получили знаки губернатора «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», а также благодарность ГУ МЧС России по Рязанской области.

Командир отделения ПСЧ № 39 Александр Лобаскин отметил, что все службы сработали «очень хорошо».

«Мы помогали и эвакуировать людей, и тушить пожар. Конечно, было очень страшно, не каждый день взрываются боеприпасы, — признался он. — Учитывая масштаб происшествия, сильно пострадали дома, многие сгорели, но обошлось практически без жертв».

Врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков поблагодарил пожарных за смелость.

Напомним, пожар на территории воинской части в Рязанской области произошел 7 октября. Его потушили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.