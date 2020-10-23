Бывший глава Касимовской епархии отпел протоиерея Димитрия Смирнова

На похороны пришли более тысячи человек.

В пятницу, 23 октября, экс-глава Касимовской епархии, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий отпел протоиерея Димитрия Смирнова. Бывшего председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он был, передает РИА Новости.

Митрополит Дионисий назвал протоиерея Димитрия Смирнова примером «настоящего гражданина и пастора».

«Был живым, настоящим, способным не бояться, способным сострадать и обличать общество, — считает митрополит. — Церковь не должна быть мягкотелой»

Смирнов умер на 70 году жизни от хронической болезни. На похороны пришли более тысячи человек.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он называл бесполезным школьное образование для девочек, а русских мужчин — национальной трагедией.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова. Он смог поучаствовать в отпевании из-за того, что находится на карантине.

Фото: кадр из видео