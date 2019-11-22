Епископ Дионисий получил сан митрополита

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Епископ Воскресенский Дионисий получил сан митрополита, об этом сообщила
Возведение в сан прошло в среду, 20 ноября.
Напомним, Дионисий возглавлял Касимовскую епархию с 25 ноября 2011 года, до этого он был настоятелем Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.
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