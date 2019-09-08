Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин национальной трагедией. Об этом он заявил в беседе с представителями Сызранской епархии, передает
По его словам, русские мужчины становятся слабыми из-за женского воспитания
«Русская женщина — очень сильное существо по своей генетике. Она и коня на ходу остановит и в горящую избу войдет, а мужчина — нет», — сказал Смирнов.
Он отметил, что причиной слабости мужчин является малодетность. Протоиерей предложил отправить «всю безотцовщину» в кадетский класс, где из мальчиков воспитают настоящих мужчин.
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