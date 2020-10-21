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Стала известна причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова
Ранее было известно, что протоиерей в мае переболел коронавирусом.

Протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронической болезни. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова.

Он подчеркнул, что смерть Смирнова не связана с коронавирусом.

Ранее было известно, что протоиерей в мае переболел коронавирусом. В сентябре сообщалось о его госпитализации в тяжелом состоянии.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он называл бесполезным школьное образование для девочек, а русских мужчин — национальной трагедией.

Фото: кадр из видео