«Сработал на автомате». Рязанец рассказал, как задержал убийцу у Полетаевского рынка

Мужчину отметили благодарностью в рязанском следкоме.

Асланбег Гюльмагомедов в беседе с журналистом РЗН. инфо рассказал, как в пятницу, 16 октября, задержал подозреваемого в убийстве у Полетаевского рынка. «Все произошло в метрах пяти от меня», — поделился 53-летний Асланбег. Он увидел как один мужчина сделал резкий выпад рукой в сторону другого, полилась кровь. Как вспоминает Асланбег, он «сработал на автомате»: схватил нападавшего, сделал ему подсечку и «держал за кадык, чтобы тот не вырвался».

«Я сразу стал кричать прохожим, чтобы они вызывали скорую и полицию. Понимал, что раненому нужна профессиональная помощь», — объяснил мужчина. Позже появился курсант со своим другом.

«Не делайте из меня героя, — попросил Асланбег Гюльмагомедов. — Бояться или не бояться, мысли у меня такой не было». Задержать преступника Асланбегу помогла реакция и хорошая спортивная подготовка — в свое время, как признается мужчина, он серьезно занимался вольной борьбой. Сейчас Асланбег работает в Рязанском доме ребенка водителем.

В четверг, 22 октября, его отметили благодарностью в рязанском следкоме.

Напомним, убийство произошло в пятницу, 16 октября, у Полетаевского рынка. По версии следствия убийца недавно освободился из тюрьмы. В рязанском кафе он познакомился с 51-летним рязанцем, они поссорились. На улице злоумышленник ударил своего нового знакомого ножом в шею.

Полиция утверждала, что главный герой того вечера — курсант МВД. О непосредственном участии в задержании преступника Асланбегом, полиция в своих официальных релизах не сообщала. Позже стало известно, кто остановил преступника и не дал ему сбежать.

Фото рязанского следкома