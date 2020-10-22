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Подозреваемого в убийстве у Полетаевского рынка задержал курсант МВД
Напомним, убийца ударил свою жертву ножом в шею, тот скончался на месте.

Мужчину, которого подозревают в убийстве человека около Полетаевского рынка, задержал курсант МВД Александр Троицкий. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Молодой человек проходит вечером 16 октября по улице Гагарина и стал свидетелем конфликта между двумя мужчинами. Рядом с ними курсант увидел лежащего на асфальте человека. Троицкий вызвал полицию и скорую, а когда подозреваемый попытался убежать, догнал его и держал до прибытия оперативников.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, рассматривается вопрос о поощрении курсанта.

Напомним, по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Подозреваемый ударил свою жертву ножом в шею, тот скончался на месте.