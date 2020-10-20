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Таксист с ребенком в багажнике рассказал свою версию
Он назвал рассказ пассажирки вымышленным.

Таксист, который, по словам рязанки Юлии, возил в багажнике маленького ребенка, поделился своей версией истории. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Водитель «Яндекс.Такси» Владимир назвал рассказ пассажирки вымышленным. По словам молодого человека, ему всего 22 года и детей у него нет.

«У моих родственников тоже малолетних в семье нет, поэтому даже не представляю, что уж там померещилось этой даме», — заявил он.

Водитель также подчеркнул, что кроме Юлии в машине не было других пассажиров.

«Пассажирка мне показалась немного странной, но значения я этому не придал. Пока она ехала в машине, никаких претензий мне не высказывала, тем более не говорила ни о каком ребенке», — признался Владимир.

Таксист отметил, что если бы девушка задала ему вопрос, он бы просто открыл багажник и показал, что там лежит только новое постельное белье.

«Все это напоминает какой-то бред», — заключил молодой человек.

Напомним, рязанка рассказала о ребенке в багажнике вечером 19 октября. В ГИБДД сообщили, как могут наказать водителя. Позже полиция начала проверку.