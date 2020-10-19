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Очевидцы: рязанский таксист возил ребенка в багажнике
О произошедшем рассказала пассажирка.

Один из сотрудников «Яндекс.Такси» в Рязани взял с собой на работу маленького ребенка. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказала Юлия Ширенина, которая стала его пассажиркой.

По словам девушки, она вызвала такси вечером после работы, за ней приехал молодой человек на белом Ford Focus хэтчбек. Часть пути она не обращала внимание на дорогу и водителя, решая дела в телефоне. Но когда гаджет разрядился, девушка осмотрелась.

В какой-то момент она услышала шуршание в багажнике и, заглянув туда, увидела много теплых вещей и одеял, в которых лежал маленький ребенок, рязанка заметила его руку.

Юлия Ширенина отметила, что водитель не отличался аккуратностью — резко тормозил и повышал голос.

Девушка записала номер машины, она намерена обратиться в ГИБДД и техподдержку «Яндекс.Такси».