В ГИБДД рассказали, как могут наказать рязанского таксиста с ребенком в багажнике

Пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала, что увидела в багажнике маленького ребенка.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД РЗН. инфо рассказали, как могут наказать таксиста, который возил ребенка в багажнике.

Как отметили в ведомстве, в действиях водителя усматривается нарушение правил перевозки детей. За это ему грозил штраф в три тысячи рублей.

Напомним, пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала, что увидела в багажнике маленького ребенка.