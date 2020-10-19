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В ГИБДД рассказали, как могут наказать рязанского таксиста с ребенком в багажнике
Пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала, что увидела в багажнике маленького ребенка.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД РЗН. инфо рассказали, как могут наказать таксиста, который возил ребенка в багажнике.

Как отметили в ведомстве, в действиях водителя усматривается нарушение правил перевозки детей. За это ему грозил штраф в три тысячи рублей.

Напомним, пассажирка «Яндекс.Такси» рассказала, что увидела в багажнике маленького ребенка.