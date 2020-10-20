\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
Срд, 21
Чтв, 22
ЦБ USD 77.92 -0.04 20/10
ЦБ EUR 91.31 0.01 20/10
Нал. USD 77.36 / 79.5 10:50
Нал. EUR 91.11 / 91.95 10:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
Вчера 11:49
3 592
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 2020 19:04
11 492
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
17 октября 11:59
14 139
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
21 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанская полиция начала проверку из-за ребенка в багажнике такси
Ребенка в багажнике случайно заметила пассажирка такси.

Полиция проводит проверку информации о том, что маленького ребенка возили в багажнике такси в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сообщение о том, что ребенок находился в багажнике у таксиста, проверяется», — сказали в полиции.

Ребенка в багажнике случайно заметила пассажирка такси. В какой-то момент поездки она услышала шуршание и, заглянув в багажник, увидела маленького ребенка в одеялах.