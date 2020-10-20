Рязанская полиция начала проверку из-за ребенка в багажнике такси

Ребенка в багажнике случайно заметила пассажирка такси.

Полиция проводит проверку информации о том, что маленького ребенка возили в багажнике такси в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сообщение о том, что ребенок находился в багажнике у таксиста, проверяется», — сказали в полиции.

Ребенка в багажнике случайно заметила пассажирка такси. В какой-то момент поездки она услышала шуршание и, заглянув в багажник, увидела маленького ребенка в одеялах.