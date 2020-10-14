В честь «навозного» зловония. Рязанка устроила фотосессию с противогазом

Девушка отметила, что уже вторую неделю чувствует на улицах «адский запах сероводорода».

Рязанка Ульяна Попова устроила фотосессию с противогазом, чтобы привлечь внимание к проблеме зловония в городе. Она отметила, что уже вторую неделю чувствует на улицах «адский запах сероводорода». Девушка поделилась снимками в своем Instagram в среду, 14 октября.

«Все, что я могу, это выложить фотографию и пост, — пояснила Попова. — Но я решила это сделать так, как умею. Стильно и со вкусом».

Пользователи соцсети оценили фотосессию положительно. Кто-то из них отметил, что снимки нужно было делать напротив городской администрации.

Напомним, утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. С 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

13 октября Роспотребнадзор назвал виновника «навозного» запаха в Рязани.