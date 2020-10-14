\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.12 / 79.33 16:59
Нал. EUR 90.65 / 91.4 16:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
5 часов назад
1 355
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 697
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
18 503
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
ОНФ возьмет на контроль ситуацию с «навозным» запахом в Рязани
Утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние.

ОНФ возьмет на контроль ситуацию с «навозным» запахом в Рязани. Об этом в среду, 14 октября, заявила Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина на совещании по проблемам благоустройства и ЖКХ региона.

Калинина рассказала, что по приезде в Рязань почувствовала резкий запах «до боли в глазах». Она отметила, что проблема неприятного запаха — очень важная, и проконтролируется Общероссийским народным фронтом.

Напомним, утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. С 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

На видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.

Росприроднадзор связал «навозный» запах с реконструкцией моста на улице Ленина.