ОНФ возьмет на контроль ситуацию с «навозным» запахом в Рязани

Утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние.

ОНФ возьмет на контроль ситуацию с «навозным» запахом в Рязани. Об этом в среду, 14 октября, заявила Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина на совещании по проблемам благоустройства и ЖКХ региона.

Калинина рассказала, что по приезде в Рязань почувствовала резкий запах «до боли в глазах». Она отметила, что проблема неприятного запаха — очень важная, и проконтролируется Общероссийским народным фронтом.

Напомним, утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. С 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

На видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.

Росприроднадзор связал «навозный» запах с реконструкцией моста на улице Ленина.