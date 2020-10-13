Руководство «Рязани-ВДВ» назвало ликвидацию клуба неожиданностью

Подоль подчеркнула, что за клуб с двадцатипятилетней историей «будет бороться».

Руководство «Рязани-ВДВ» назвало ликвидацию клуба неожиданностью. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте».

Директор клуба Светлана Подоль высказалась на этот счет.

«Решение, как мы видим, было принято не вчера, но почему-то публикация Постановления губернатора, а также пресс-конференция министра физической культуры и спорта совпали с уходом в кратковременный отпуск директора клуба. Для всех нас это стало полной неожиданностью. Ни директор клуба, ни попечитель, вкладывавший в развития клуба свои личные средства, не были поставлены в известность до перерыва матча с „Краснодаром“ 11 октября, что выглядит, как минимум, странно», — говорится в сообщении.

Подоль подчеркнула, что за клуб с двадцатипятилетней историей, четырехкратного чемпиона России «будет бороться».

Ранее распоряжением правительства ликвидировали ЖФК «Рязань-ВДВ».

Позже глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

Футболистки попросили Любимова сохранить клуб.