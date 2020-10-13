Футболистки «Рязани-ВДВ» попросили Любимова сохранить клуб

Ранее распоряжением правительства ликвидировали ЖФК «Рязань-ВДВ».

Футболистки «Рязани-ВДВ» попросили губернатора Николая Любимова сохранить клуб. Ролик разместили у себя на странице Татьяна Краснова, Виктория Солина, Екатерина Ларина и Маргарита Широкова. Последняя отметила на видео главу региона.

«Нас лишили самой титулованной команды области. Это не просто команда. Это наша история. Остановитесь, не делайте этого», — говорится в ролике.

Ранее распоряжением правительства ликвидировали ЖФК «Рязань-ВДВ».

Позже глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.