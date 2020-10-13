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Погибшую при взрывах в Скопинском районе похоронили
Мария Ломакина скончалась в больнице.

Во вторник, 13 октября, погибшую при взрывах в Скопинском районе похоронили, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Напомним, пострадавшая Мария Ломакина скончалась в больнице. Ей было 52 года. Она находилась в коме.

Ранее губернатор Николай Любимов сказал, что врачи провели интенсивную терапию и приняли «все возможные меры». Спасти женщину не удалось.

Он также пообещал поддержать семью погибшей. Им пообещали миллион рублей.

В среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.