Погибшую при взрывах в Скопинском районе похоронили
Мария Ломакина скончалась в больнице.
Во вторник, 13 октября, погибшую при взрывах в Скопинском районе похоронили, сообщили в
Напомним, пострадавшая Мария Ломакина скончалась в больнице. Ей было 52 года. Она находилась в коме.
Ранее губернатор Николай Любимов сказал, что врачи провели интенсивную терапию и приняли «все возможные меры». Спасти женщину не удалось.
Он также пообещал поддержать семью погибшей. Им пообещали миллион рублей.
В среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.
В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.