Семье женщины, скончавшейся при взрывах под Рязанью, выплатят миллион
Пострадавшая Мария Ломакина скончалась в больнице.
Семье женщины, скончавшейся при взрывах под Рязанью, выплатят миллион рублей, сообщил сайт регионального правительства.
Пострадавшая Мария Ломакина скончалась в больнице. Ей было 52 года. Она находилась в коме.
Ранее губернатор Николай Любимов сказал, что врачи провели интенсивную терапию и приняли «все возможные меры». Спасти женщину не удалось.
Он также пообещал поддержать семью погибшей.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.
В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.