Пострадавшие от взрывов рязанцы получат дополнительные выплаты

Помочь семьям пообещал губернатор.

Семьи с детьми, а также те рязанцы, чье жилье было полностью уничтожено после взрывов в Скопинском районе, дополнительно получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что в деревнях Шелемишевские хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2 были полностью уничтожены 29 домов, пострадали 404 квартиры в 22 многоквартирных домах военного городка, более трех сотен домов, здания школ и детских садов, магазинов в нескольких поселках.

«Для людей, у которых сгорели дома, мы должны обеспечить подходящие, комфортные условия проживания. С завтрашнего дня начнем работу по предоставлению жилья по договорам социального найма», — написал Николай Любимов.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.

Одна из пострадавших скончалась.