Греков наградил полковников МЧС за тушение пожара на складе боеприпасов

Спасателей наградили по поручению Любимова.

По поручению Николая Любимова вице-губернатор Игорь Греков наградил руководителей подразделений МЧС России, принимавших участие в ликвидации пожара в поселке Желтухинский. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Рязанской области.

Награды получили:

начальник Тульского СЦ полковник Евгений Анатольевич Орлов;

АМГ ГУ МЧС России по Московской области: заместитель начальника УОПТ и ПАСР полковник внутренней службы Дмитрий Владимирович Киселев;

АМГ ГУ МЧС России по Тульской области: полковник внутренней службы Владимир Сергеевич Сидоров;

АМГ ГУ МЧС России по Москве: врио заместителя начальника Главного управления (по ГПС) полковник внутренней службы Сергей Александрович Захаров;

Ногинский СЦ: полковник Евгений Викторович Гаврелюк.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили. Группировка войск покинет потушенные склады в субботу, 10 октября.