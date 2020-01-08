Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи

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Глава рязанской администрации Елена Сорокина сравнила елку, которая не зажглась на открытии «Новогодней столицы», со снежинкой, не раскрывшейся во время старта Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом мэр написала в своем Facebook, где
«Хотя всем и запомнилась
По ее словам, самое главное то, что «мы создали задел на будущее и начали менять отношение к Рязани».
Напомним, проект «Новогодняя столица»
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