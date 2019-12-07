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В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку. В субботу, 7 декабря, на площади Ленина прошел концерт, посвященный старту проекта «
Дед Мороз из Великого Устюга вместе с рязанскими политиками кричалкой «Раз-два-три. Елочка гори!» трижды пытались зажечь елку, однако огни на ней так и не зажглись.
Выяснилось, что елку на площади установили за несколько минут до концерта, а огни повесить не успели. Ведущий пообещал, что елку зажгут позже, 14 декабря.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.