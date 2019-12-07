В Рязани дали старт проекту «Новогодняя столица»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани дали старт проекту «
С праздником собравшихся поздравил Дед Мороз из Великого Устюга и глава региона Николай Любимов.
«Мы первыми в России Рязани начинаем встречать Новый год, открываем проект „Новогодней столицы 2020“. Мы постарались многое сделать, чтобы вы хорошо отметили новый год, чтобы сюда приехало много гостей. Почему Рязань? Благодаря ее замечательном прошлому, истории и культуре, благодаря сегодняшнему настоящему. Здесь живут настоящие люди и лавина нашего будущего», — заявил губернатор.
Он вручил в подарок Деду Морозу одеяло с символом проекта «Новогодняя столица 2020».
Любимов пожелал рязанцам за месяц набраться сил и здоровья и поздравил с наступающим Новым годом.
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