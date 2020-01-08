У нас останутся арт-объекты и иллюминация. Сорокина подвела итоги «Новогодней столицы»

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Глава рязанской администрации Елена Сорокина подвела итоги проекта «Новогодняя столица России 2020». Она опубликовала пост в своем Facebook.
В нем мэр поблагодарила организаторов, гостей, правоохранителей, рязанцев и туристов.
«Всем, кто этого хотел, кто умеет радоваться и любит праздники, „Новогодняя столица“ подарила хотя бы один радостный день. Искренний, как в детстве! Думаю, что большинство жителей и гостей Новогодней столицы испытали позитивные эмоции», — отметила Сорокина.
Глава администрации также подчеркнула, что новогодние мероприятия удалось провести без серьезных инцидентов.
«У города останутся благоустроенные площадки, арт-объекты, иллюминация. Уверена, станут новыми рязанскими брендами калинник, елочный шар, леденец, придуманные специально для столицы напитки», — написала Сорокина.
Напомним, проект «Новогодняя столица»
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