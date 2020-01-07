В Рязани завершился проект «Новогодняя столица России 2020»

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 7 января, в Рязани прошел праздничный концерт в честь завершения проекта «Новогодняя столица России 2020». На нем символ праздника — снежинку — передали следующему городу — Калуге. Церемония прошла на Лыбедском бульваре у цирка.
Для получения символа проекта «Новогодняя столица России 2021» в Рязань приехали заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.
Новогоднюю снежинку представителям Калуги
Рослякова поблагодарила организаторов, партнеров проекта, а также всех рязанцев за его реализацию.
«Вы создавали настроение, атмосферу. Вы встречали гостей в лучших русских традициях, показали себя гостеприимными хозяевами. Спасибо вам за это большое», — сказала зампред.
В завершение Рослякова также поздравила всех православных с Рождеством Христовым. Калужские гости поблагодарили Рязань за передачу символа и пригласили всех на празднование «Новогодняя столица России 2021».
«Мы рады присутствовать на замечательном финале проекта „Новогодняя столица России“, и мы безумно рады принять этот прекрасный символ. Теперь также, как и вы, мы будем готовиться целый год. Нас ждет огромное количество мероприятий, и мы приглашаем вас в гости в Калужскую область в 2021 году», — сказал Константин Горобцов. В честь завершения проекта на Лыбедском бульваре состоялось лазерное шоу и праздничный концерт с участием рязанских творческих коллективов.
На сцене выступили Валентина Рязанова, Элла Хрусталева, кавер-группа «Балалайка 62», ансамбль танца «Рязань», театр танца «Бит Стрит» и другие артисты.
© RZN.info
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