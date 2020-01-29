Многодетная рязанка, пять раз обвиненная в жестоком обращении с детьми, рассказала свою историю на Первом канале

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Светлана Соловьева из Сапожка, которую
Соловьева с мужем
После этого на мать детей
По словам Светланы и ее адвоката, прокурор предвзято относится к многодетной матери.
Две приемные дочери Соловьевых, которых пригласили в студию, еще раз подтвердили, что выдумали все то, что написали в заявлениях: про побои, голод и издевательства.
Ведущий Александр Гордон заявил, что все произнесенное на федеральном канале может считаться официальным заявлением и быть приобщено к делу.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.