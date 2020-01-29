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17:25, 29 января 2020 150
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Многодетная рязанка, пять раз обвиненная в жестоком обращении с детьми, рассказала свою историю на Первом канале

Многодетная рязанка, пять раз обвиненная в жестоком обращении с детьми, рассказала свою историю на Первом канале

Светлана Соловьева из Сапожка, которую в шестой раз обвиняют в жестоком обращении с детьми, рассказала свою историю на Первом канале. Выпуск программы «Мужское и женское» с участием многодетной матери показали в среду, 29 января.

Соловьева с мужем воспитывали девятерых детей: двоих родных и семерых приемных. Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.

После этого на мать детей завели дело, которое закрыли. Затем его несколько раз возобновляли.

По словам Светланы и ее адвоката, прокурор предвзято относится к многодетной матери.

Две приемные дочери Соловьевых, которых пригласили в студию, еще раз подтвердили, что выдумали все то, что написали в заявлениях: про побои, голод и издевательства.

Ведущий Александр Гордон заявил, что все произнесенное на федеральном канале может считаться официальным заявлением и быть приобщено к делу.


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