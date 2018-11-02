В Рязанской области приемных девочек-подростков изъяли из многодетной семьи. Об этом пишет « Коммерсант ».

Последний месяц две 14-летние и одна 11-летняя девочки, которых забрали из сапожковской семьи, живут в детдоме.

Всего в семье воспитывают девять детей: двое родных и семь приемных.

В правоохранительные органы поступила жалоба на жестокое обращение, после чего начали проверку полиция и прокуратура.

По словам детского омбудсмена региона Екатерины Мухиной, 14-летние девочки не хотят больше мириться с «таким обращением».

«Например, проявила мама некоторую строгость. Факты такие подтверждаются. А сейчас девочки говорят: мама, мы хотим домой», — пояснила изданию Мухина.

«Детей и не били, надо сказать, но кое в чем ограничивали», — добавила она.

Как рассказала приемная мать девочек, она отобрала у них телефоны, потому что те «до трех часов ночи переписывались с парнями по телефону».

Одна из дочерей встречалась с 18-летним молодым человеком, который учится в шестом классе. Родители были против этого общения, в результате девочка начала их обманывать.

Мать обратилась в органы опеки, поскольку боялась, что не сможет убедить дочь расстаться с парнем.

В итоге подростки ушли на учебу и не вернулись. Завучу девочки рассказали, что мать жестоко с ними обращается. Женщина помогла детям написать заявление и отнесла его в прокуратуру.

Мать спустя время выяснила, куда пропали ее приемные дети. Родители выразили надежду, что смогут забрать девочек после всех проверок.