В Сапожке закрыли дело на многодетную мать, от которой хотели уйти приемные дочери

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Сапожке закрыли уголовное дело на многодетную мать, от которой хотели уйти приемные дочери. Об этом сообщает портал «
Всего в семье
Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их
Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Юдина пояснила, что дело завели не из-за позиции прокурора.
«Возникает мысль о какой-то личной неприязни к приемной матери. — рассуждает женщина. — С юридической точки зрения ситуация была совершенно абсурдной. Три девочки написали заявления, что приемная мать якобы с ними жестоко обращается, бьет, не кормит
Как пояснила Юдина, обвинения в адрес опекуна «тут же подхватили педагоги и руководство школы, и органы опеки».
«Со своей стороны, сотрудники опеки не стеснялись давить на девочек даже в моем присутствии, требуя все-таки подтвердить, что с ними жестоко обращались! — возмутилась юрист. — Ребенку трудно, он признается, что сказал неправду, оговорил приемную маму — а ему говорят: подумай, ты же не придумала это все, просто преувеличила…»
Двое детей вернулись домой.
«Еще одна, та, которая и затеяла всю эту историю — не смогла: ей было стыдно появиться и дома, и в школе», — добавила Юдина.
По ее словам, семья хочет добиваться возмещения морального ущерба. Кому именно будут предъявлен претензии, станет известно после подачи иска.
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