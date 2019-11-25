В Сапожке закрыли дело на многодетную мать, от которой хотели уйти приемные дочери

В Сапожке закрыли уголовное дело на многодетную мать, от которой хотели уйти приемные дочери. Об этом сообщает портал « Милосердие.ру ».

Всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

Осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой.

Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Юдина пояснила, что дело завели не из-за позиции прокурора.

«Возникает мысль о какой-то личной неприязни к приемной матери. — рассуждает женщина. — С юридической точки зрения ситуация была совершенно абсурдной. Три девочки написали заявления, что приемная мать якобы с ними жестоко обращается, бьет, не кормит и т. д. Через две недели после этого они опомнились, и написали другие заявления, признаваясь, что все придумали. Но первым заявлениям дали ход, а вторым — нет! Они так и остались лежать в опеке, где их потом обнаружил следователь».

Как пояснила Юдина, обвинения в адрес опекуна «тут же подхватили педагоги и руководство школы, и органы опеки».

«Со своей стороны, сотрудники опеки не стеснялись давить на девочек даже в моем присутствии, требуя все-таки подтвердить, что с ними жестоко обращались! — возмутилась юрист. — Ребенку трудно, он признается, что сказал неправду, оговорил приемную маму — а ему говорят: подумай, ты же не придумала это все, просто преувеличила…»

Двое детей вернулись домой.

«Еще одна, та, которая и затеяла всю эту историю — не смогла: ей было стыдно появиться и дома, и в школе», — добавила Юдина.

По ее словам, семья хочет добиваться возмещения морального ущерба. Кому именно будут предъявлен претензии, станет известно после подачи иска.