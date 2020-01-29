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17:35, 29 января 2020 103
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На многодетную рязанку в шестой раз завели дело за жестокое обращение с детьми

На многодетную рязанку в шестой раз завели дело за жестокое обращение с детьми

На многодетную Светлану Соловьеву из Сапожка в шестой раз завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Материалы передали в следком из-за ненадлежащего расследования полиции, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Напомним, эта история началась в 2018 году, когда три приемные дочери написали заявление на мать, в котором указали, что она их не кормит, бьет и унижает. Как позже признались девочки, сделали они это, потому что обиделись на опекуна.

Несовершеннолетних поместили в детдом, откуда Соловьева смогла забрать двух из них.

В эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале, которую показали 29 января, Светлана и ее адвокат рассказали, что прокурор относится к ним предвзято. Ведущий Александр Гордон заявил, что все произнесенное на федеральном канале может считаться официальным заявлением и быть приобщено к делу.


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