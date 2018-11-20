Сапожковские школьницы ушли от приемной матери, но потом передумали и решили вернуться

Приемные дети из сапожковской семьи отказались от матери. Позже они передумали и захотели вернуться домой, передает « РИА Новости ».

Семья Светланы Соловьевой воспитывает двоих родных и семерых приемных детей. По информации издания, между матерью и тремя приемными дочерьми произошел конфликт, после которого дети пожаловались в органы опеки.

Как рассказала Соловьева, причиной инцидента стали отношения 14-летней девочки и ее совершеннолетнего ухажера. По ее словам, девочка много времени проводила в соцсетях, общаясь с молодым человеком, и втайне от матери встречалась с ним.

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью в опеку. «Она наивная, а парень уже взрослый. Мне было страшно за нее», — пояснила Светлана.

Одновременно с ней в органы обратились три девочки, которые сообщили, что «жить в семье Соловьевых больше не хотят». В результате детей забрали.

Оказавшись в центре для беспризорных, сестры передумали и написали второе заявление. Они объяснили, что «были в обиде на маму и поэтому обманули всех, но теперь хотят вернуться домой».

Однако вторую бумагу у них не приняли из-за неверного оформления, а в отношении матери возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию. Теперь ее могут лишить семерых детей.

Органы опеки уже предоставили Соловьевой договор о расторжении попечительства, но подписывать его она отказалась.