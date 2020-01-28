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8:12, 28 января 2020 217
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Число жертв коронавируса в Китае превысило сотню

Число жертв коронавируса в Китае превысило сотню

Фото: Pixabay.com

В Китае скончались уже 106 заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Всего заразились 4 515 человек, передает во вторник, 28 января, РИА Новости.

Днем ранее сообщалось о 2 744 заболевших и 80 умерших.

Из общего числа смертельных случаев сотня приходится на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

Кроме того, коронавирус подозревают у почти семи тысяч жителей Китая. Более 44 тысяч человек, контактировавших с заболевшими, находятся под наблюдением.

Напомним, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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