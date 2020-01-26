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18:02, 26 января 2020 322
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В Китае установили вероятный источник нового коронавируса

В Китае установили вероятный источник нового коронавируса

Фото: Pixabay.com

В Китае установили, что вероятным источником нового коронавируса были дикие животные. Эпидемиологи нашли следы 2019-nCoV в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Исследование показало, что 33 из 585 образцов были нуклеиновые кислоты коронавируса.

«Часть этих образцов была собрана в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка», — говорится в сообщении.

На рынке в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) морепродукты продавали вместе с животными. Специалисты заявили, что эпидемия коронавируса «с высокой долей вероятности» связана с торговлей дикими животными.

По последним данным, в Китае коронавирусом заразились 2 002 человека. Погибли 56 больных.

Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в КНР.

Симптомы нового коронавируса можно прочитать здесь.


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