В Китае установили вероятный источник нового коронавируса

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Фото: Pixabay.com
В Китае установили, что вероятным источником нового коронавируса были дикие животные. Эпидемиологи нашли следы 2019-nCoV в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань, передает
Исследование показало, что 33 из 585 образцов были нуклеиновые кислоты коронавируса.
«Часть этих образцов была собрана в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка», — говорится в сообщении.
На рынке в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) морепродукты продавали вместе с животными. Специалисты заявили, что эпидемия коронавируса «с высокой долей вероятности» связана с торговлей дикими животными.
По последним данным, в Китае коронавирусом заразились 2 002 человека. Погибли 56 больных.
Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в КНР.
Симптомы нового коронавируса можно прочитать
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