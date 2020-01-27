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9:02, 27 января 2020 97
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Число умерших от коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза

Число умерших от коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза

Число умерших от коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза и составило 80 человек, заболевших уже 2744, передает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Ранее было известно о 1975 заболевших, среди которых 56 скончались.

По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.

Ранее инфекционист сообщал, что симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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1 день назад
Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

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