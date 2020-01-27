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Число умерших от коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза и составило 80 человек, заболевших уже 2744, передает
Ранее было известно о 1975 заболевших, среди которых 56 скончались.
По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.
Ранее инфекционист сообщал, что
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