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15:00, 17 января 2020 146
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В РГУ имени Есенина чуть не закрыли физмат

В РГУ имени Есенина чуть не закрыли физмат

В Рязанском государственном университете имени Есенина чуть не закрыли физико-математический факультет. Об этом сообщил «Вид сбоку» в пятницу, 17 января.

В сообщении отметили, что ректор Андрей Минаев решил ликвидировать физико-математический факультет, отдав часть его функций экономическому, а часть (кафедру физики) — естественно-географическому факультету.

От идеи отказались из-за «протеста преподавателей».

Ранее Минаев заявил, что в РГУ появятся шесть новых специальностей из рязанского института культуры. Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили уголовное дело.

Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги пошли на покупку бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза и различных предметов служебного пользования.

Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также пожертвовав деньги на уставную деятельность вуза.


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