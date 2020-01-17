В РГУ имени Есенина чуть не закрыли физмат

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанском государственном университете имени Есенина чуть не закрыли физико-математический факультет. Об этом сообщил «
В сообщении отметили, что ректор Андрей Минаев решил ликвидировать физико-математический факультет, отдав часть его функций экономическому, а часть (кафедру физики) — естественно-географическому факультету.
От идеи отказались из-за «протеста преподавателей».
Ранее Минаев заявил, что в РГУ
Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвое рязанцев угнали у тульского бизнесмена машину, чтобы доехать домой
|
cледующая новость →Воронежца осудят за изображение обнаженных святых
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.