В РГУ рассказали о судьбе физико-математического факультета

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В РГУ прокомментировали информацию о закрытии физико-математического факультета. Сообщение опубликовано на
Факультет не закроют, а преобразуют в институт в рамках РГУ имени Есенина.
«Участники собрания пришли к пониманию необходимости сохранения имеющейся структуры физико-математического факультета с перспективой трансформации его в институт в рамках РГУ имени С.А. Есенина», — отметили в сообщении.
Собрание коллектива физмата прошло в четверг, 16 января. По итогам в вузе решили собрать рабочую группу по развитию факультета и его «взаимодействию с другими структурными подразделениями университета, и в первую очередь — с факультетом экономики».
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