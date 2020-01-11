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18:53, 11 января 2020 146
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Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию дела о крушении украинского самолета в Иране, теперь дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

В офисе генпрокурора пояснили, что квалификация изменена на основании признания Ираном своей вины и в соответствии с данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами, а также с учетом информации украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии.

Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

После авиакатастрофы СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.

Иран признал, что сбил украинский Boeing в результате «человеческой ошибки». Заявление генштаба вооруженных сил Ирана распространила гостелерадиокомпания IRIB КСИР взял на себя ответственность за сбитый самолет.

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.

Фото Twitter @Iranian_RCS


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