Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

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Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию дела о крушении украинского самолета в Иране, теперь дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц, передает
В офисе генпрокурора пояснили, что квалификация изменена на основании признания Ираном своей вины и в соответствии с данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами, а также с учетом информации украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии.
Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев,
После авиакатастрофы СМИ
Иран
Система ПВО Ирана
Фото Twitter @Iranian_RCS
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