«Спроектирован клоунами». СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX

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Опубликована переписка сотрудников Boeing о самолетах 737 MAX. Выдержки привел
В одном из диалогов специалисты обсудили неполадки с системой управления воздушным судном.
«Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», — говорится в переписке.
Там отмечается, что в Boeing пытались избежать обучения пилотов на тренажерах, поскольку процесс был трудоемким и длительным.
Некоторые сотрудники корпорации подчеркнули, что не позволили бы своим семьям летать на лайнерах, экипаж которых обучался на тренажерах для Boeing 737 MAX.
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев,
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