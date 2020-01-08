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9:47, 8 января 2020 78
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Украинский Boeing потерпел крушение в Иране

Украинский Boeing потерпел крушение в Иране

Утром в среду, 8 января, в Иране потерпел крушение Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились около 170 пассажиров и девять членов экипажа, передает ТАСС.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. По предварительной информации, Boeing рухнул из-за «технической неисправности» — после взлета у него загорелся двигатель.

В результате крушения погибли все люди, находившиеся на борту. По данным экстренных служб, большинство из них были гражданами Ирана.

Сообщается также, что службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Черный ящик нашли в окрестностях Тегерана и передали правоохранителям.

В сети появились фото с места катастрофы, а также видео, на котором запечатлено падение самолета.

Фото Twitter @Iranian_RCS


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