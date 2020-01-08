Украинский Boeing потерпел крушение в Иране

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Утром в среду, 8 января, в Иране потерпел крушение Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились около 170 пассажиров и девять членов экипажа, передает
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. По предварительной информации, Boeing рухнул из-за «технической неисправности» — после взлета у него загорелся двигатель.
В результате крушения погибли все люди, находившиеся на борту. По данным экстренных служб, большинство из них были гражданами Ирана.
Сообщается также, что службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Черный ящик нашли в окрестностях Тегерана и передали правоохранителям.
В сети появились фото с места катастрофы, а также видео, на котором запечатлено падение самолета.
Фото Twitter @Iranian_RCS
نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020
The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy
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