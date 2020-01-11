Иран признал, что сбил украинский самолет

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Иран признал, что сбил украинский Boeing в результате «человеческой ошибки». Заявление генштаба вооруженных сил Ирана распространила гостелерадиокомпания IRIB, передает
В генштабе добавили, что самолет пролетал рядом с важным военным объектом. Boeing сбили «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев,
После авиакатастрофы СМИ
Фото Twitter @Iranian_RCS
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