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8:26, 11 января 2020 189
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Иран признал, что сбил украинский самолет

Иран признал, что сбил украинский самолет

Иран признал, что сбил украинский Boeing в результате «человеческой ошибки». Заявление генштаба вооруженных сил Ирана распространила гостелерадиокомпания IRIB, передает РИА Новости утром в субботу, 11 января.

В генштабе добавили, что самолет пролетал рядом с важным военным объектом. Boeing сбили «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

После авиакатастрофы СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.

Фото Twitter @Iranian_RCS


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