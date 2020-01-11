КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет

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Командующий военно-космическими силами Крпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing.
По его словам, КСИР «подчинится любому решению, которое примут власти», передает
Напомним, в субботу, 11 января, Иран заявил, что их военные
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев,
После авиакатастрофы СМИ
Фото Twitter @Iranian_RCS
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