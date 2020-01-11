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13:46, 11 января 2020 90
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КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет

КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет

Командующий военно-космическими силами Крпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing.

По его словам, КСИР «подчинится любому решению, которое примут власти», передает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 11 января, Иран заявил, что их военные по ошибке сбили украинский самолет. Boeing пролетал рядом с военным объектом, его приняли за вражеский.

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта. Погибли 176 человек.

После авиакатастрофы СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.

Фото Twitter @Iranian_RCS


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