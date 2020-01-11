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14:11, 11 января 2020 200
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Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. Об этом в субботу, 11 января, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде. По его словам, Boeing сбили на расстоянии 19 километров, передает РИА Новости.

Как уточнил Хаджизаде, оператор системы ПВО нес мог связаться с командованием и самостоятельно решал, сбивать цель или нет. На это у него было десять секунд.

Ранее командующийзаявил, что КСИР несет полную ответственность за произошедшее и «подчинится любому решению, которое примут власти».

Напомним, летевший в Киев украинский Boeing 737-800 разбился утром 8 января после вылета из аэропорта. Погибли 176 человек, россиян среди них нет.

После авиакатастрофы СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.

Фото Twitter @Iranian_RCS


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