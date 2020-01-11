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Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. Об этом в субботу, 11 января, заявил командующий военно-космическими силами
Как уточнил Хаджизаде, оператор системы ПВО нес мог связаться с командованием и самостоятельно решал, сбивать цель или нет. На это у него было десять секунд.
Ранее командующийзаявил, что КСИР несет
Напомним, летевший в Киев украинский Boeing 737-800
После авиакатастрофы СМИ
Фото Twitter @Iranian_RCS
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.