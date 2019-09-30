Прощание с убитым рязанским ветераном и смертельные ДТП. Обзор главных новостей выходных, 28-29 сентября

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Завершились последние выходные сентября. Вспомним главные события минувшего уикенда.
Главным стало
В центре Солотчи
При пожаре в Новомичуринске из пятиэтажки
На границе Рязанской и Тамбовской областей в аварии
У «Барса на Московском» легковушке
В Рязани курсант десантного училища
Сорокина в очередной раз
На уборку в Лесопарк
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