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9:26, 30 сентября 2019 211
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Прощание с убитым рязанским ветераном и смертельные ДТП. Обзор главных новостей выходных, 28-29 сентября

Прощание с убитым рязанским ветераном и смертельные ДТП. Обзор главных новостей выходных, 28-29 сентября

Завершились последние выходные сентября. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Главным стало прощание с ветераном Великой Отечественной войны и его супругой, которых убили в их квартире. Павла и Римму Макеевых похоронили на Богородском кладбище. Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства.

В центре Солотчи нашли мертвого мужчину. Как выяснилось позже, его сбила машина. Полиция разыскивает виновника ДТП.

При пожаре в Новомичуринске из пятиэтажки эвакуировали 40 человек. С места происшествия появились фото.

На границе Рязанской и Тамбовской областей в аварии погибли четыре человека. ДТП произошло из-за выезда на «встречку». С места трагедии также опубликовали фото и видео.

У «Барса на Московском» легковушке снесли часть капота, в соцсети выложили ролик с места аварии.

В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь, а под Рязанью у трассы нашли разложившийся труп.

Сорокина в очередной раз осмотрела ремонт рязанских дворов и по итогам проверки дала поручения управлению благоустройства города.

На уборку в Лесопарк вышли почти 200 человек, а на дне открытых дверей в Банке России рязанцы увидели инкассаторскую машину изнутри.


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