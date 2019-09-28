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Погибшего в Солотче мужчину сбила машина. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале rzn_life.
Напомним, в субботу, 28 сентября, в 5:30 на Монастырской площади поселка
Оперативники ищут машину, сбившую рязанца.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.