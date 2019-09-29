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Фото: Издательство «Пресса»
Появились фото с места пожара в Новомичуринске, где из пятиэтажки эвакуировали 40 человек. Их опубликовало издательство «
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