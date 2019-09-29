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10:36, 29 сентября 2019 105
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Опубликовано видео с места аварии у «Барса», где легковушке снесли часть капота

Опубликовано видео с места аварии у «Барса», где легковушке снесли часть капота

Опубликовано видео с места аварии у «Барса», где легковушке снесли часть капота. Кадры размещены в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, виновник ДТП покинул место происшествия, проехав на «красный» сигнал.

Еду с работы, справа как комета летит «Пикап», еле вошел между машинами на сужении дороги и не успела я подумать, что не добро летит, впереди загорелся красный и машины остановились. Но ему красный в радость, бьет в зад стоящий автомобиль, вылетает на встречку сносит перед другому. Дальше спокойно скрывается в ночи. Пострадавшие даже не поняли, что произошло", — написали в посте.

Напомним, авария произошла в субботу, 28 сентября. Информации о подробностях произошедшего и пострадавших нет.


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